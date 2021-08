LIVE Canoa velocità, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Genzo vola subito in semifinale! Attesa per Burgo (Di lunedì 2 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 02.53 Mengdie Yin vola in semifinale! Vittoria della propria batteria per la cinese di 0.362 centesimi di vantaggio sulla portoghese Teresa Portela. 02.50 Al via la quarta manche. 02.47 Teresa Portela vince la terza manche! Dietro la spagnola si piazza l’ungherese Anna Karasz a 0.315 centesimi. 02.45 Tornando alla manche di Francesca Genzo, l’azzurra è giunta seconda con un distacco di 0.626 centesimi. 02.42 Stanno arrivando ai blocchi di partenza le protagoniste della terza manche. 02.39 Sono l’ungherese Dora Lucz e la polacca Marta Walczykiewicz a ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA02.53 Mengdie YininVittoria della propria batteria per la cinese di 0.362 centesimi di vantaggio sulla portoghese Teresa Portela. 02.50 Al via la quarta manche. 02.47 Teresa Portela vince la terza manche! Dietro la spagnola si piazza l’ungherese Anna Karasz a 0.315 centesimi. 02.45 Tornando alla manche di Francesca, l’azzurra è giunta seconda con un distacco di 0.626 centesimi. 02.42 Stanno arrivando ai blocchi di partenza le protagoniste della terza manche. 02.39 Sono l’ungherese Dora Lucz e la polacca Marta Walczykiewicz a ...

