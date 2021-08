Juventus, è ufficiale: Chiellini ha rinnovato fino al 2023 (Di lunedì 2 agosto 2021) La storia tra Giorgio Chiellini e la Juventus non finirà quest’estate. L’ufficialità del rinnovo fino al 2023 del difensore campione d’Europa è arrivata nella tarda serata e Massimiliano Allegri potrà contare sul suo capitano. “Giorgio Chiellini è bianconero. Da tanto tempo da sembrare sempre, ed è un sempre che continuerà anche per le prossime stagioni; è infatti ufficiale il rinnovo del suo contratto con la Juventus. Giorgio è DNA Juve, è storia, è presente, è grinta e passione, è cuore e testa. Giorgio è mille dati, mille numeri, tanti record, tantissimi trofei, ma ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) La storia tra Giorgioe lanon finirà quest’estate. L’ufficialità del rinnovoaldel difensore campione d’Europa è arrivata nella tarda serata e Massimiliano Allegri potrà contare sul suo capitano. “Giorgioè bianconero. Da tanto tempo da sembrare sempre, ed è un sempre che continuerà anche per le prossime stagioni; è infattiil rinnovo del suo contratto con la. Giorgio è DNA Juve, è storia, è presente, è grinta e passione, è cuore e testa. Giorgio è mille dati, mille numeri, tanti record, tantissimi trofei, ma ...

