Il tuffatore gay fa l'uncinetto in attesa della gara (video). E diventa subito l'eroe della comunità Lgbt (Di lunedì 2 agosto 2021) Il tuffatore fa l'uncinetto in tribuna e il web a trazione Lgbt celebra il suo nuovo eroe, Tom Daley, inglese, gay, sempre pronto a stupire con video e immagini particolari. Un campione, come atleta e come comunicatore, questo Tom Daley, che a Tokyo 2020 ha vinto l'oro nella finale dei tuffi sincro dalla piattaforma 10 metri con Matty Lee. Poi è è andata a medaglia, anzi, a uncinetto, anche sugli spalti, dove si è mostrato in versione casalinga esperta in centrini e maglioncini, con tanto di inquadratura in mondovisione dove lo si vede sferrazzare, come sin questo video di Eurosport.

