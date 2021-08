Il semestre bianco “disarma” Mattarella. Ora chi salverà Draghi dalla sua rissosa maggioranza? (Di lunedì 2 agosto 2021) Un classico caso di eterogenesi dei fini. Questo è il semestre bianco, il periodo cui il capo dello Stato non può scegliere le Camere. Nato per scoraggiare tentazioni autoritarie, rischia ora di rivelarsi un micidiale incubatole di pulsioni anarcoidi. A volerlo, in senso all‘Assemblea costituente, furono i comunisti: un po’ per buonafede e molto perché non si fidavano della Dc, considerata una sorta di riedizione del fascismo sotto altre forme. Fatto sta che riuscirono ad introdurlo in Costituzione, precisamente all’articolo 88. A oltre settant’anni da allora, il bilancio del semestre bianco presenta più luci che ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 2 agosto 2021) Un classico caso di eterogenesi dei fini. Questo è il, il periodo cui il capo dello Stato non può scegliere le Camere. Nato per scoraggiare tentazioni autoritarie, rischia ora di rivelarsi un micidiale incubatole di pulsioni anarcoidi. A volerlo, in senso all‘Assemblea costituente, furono i comunisti: un po’ per buonafede e molto perché non si fidavano della Dc, considerata una sorta di riedizione del fascismo sotto altre forme. Fatto sta che riuscirono ad introdurlo in Costituzione, precisamente all’articolo 88. A oltre settant’anni da allora, il bilancio delpresenta più luci che ...

