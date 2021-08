Giuseppe De Donno, caos ai funerali: "Ucciso dallo Stato". Interviene la Digos (Di lunedì 2 agosto 2021) Migliaia di persone oggi hanno dato l'ultimo saluto a Giuseppe De Donno, ex primario di pneumologia dell'ospedale Carlo Poma di Mantova trovato morto nella sua casa di Curtatone martedì scorso. Durante la funzione, un uomo è Stato allontanato dai funerali dell'ex medico pugliese, tenuti nella Basilica di Sant'Andrea a Mantova. Secondo quanto riportato da alcuni siti locali, una persona aveva esposto sul sagrato della Chiesa il cartello "Ucciso dallo Stato": la Digos lo ha fatto rimuovere, per evitare di far scatenare ulteriori polemiche strumentali ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 2 agosto 2021) Migliaia di persone oggi hanno dato l'ultimo saluto aDe, ex primario di pneumologia dell'ospedale Carlo Poma di Mantova trovato morto nella sua casa di Curtatone martedì scorso. Durante la funzione, un uomo èallontanato daidell'ex medico pugliese, tenuti nella Basilica di Sant'Andrea a Mantova. Secondo quanto riportato da alcuni siti locali, una persona aveva esposto sul sagrato della Chiesa il cartello "": lalo ha fatto rimuovere, per evitare di far scatenare ulteriori polemiche strumentali ...

