Francia: nascono due gemelli di Panda allo zoo di Beauval

Huan Huan, una femmina di Panda gigante prestata dalla Cina allo zoo di Beauval, nella Francia centrale, ha dato alla luce due gemelle in piena salute: è quanto annunciato dallo stesso ZooParc de Beauval.

Ultime Notizie dalla rete : Francia nascono Francia: nascono due gemelli di Panda allo zoo di Beauval Huan Huan, che significa "felice" in cinese, e il suo compagno maschio Yuan Zi, sono nati entrambi in Cina a Chengdu e sono arrivati in Francia nel 2012, quando avevano tre anni. Alla fine di marzo, ...

