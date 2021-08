Ether supera Bitcoin davanti all’hard fork di Ethereum

(Di lunedì 2 agosto 2021)ha ristagnato durante il fine settimana, mentreha guadagnato il 3,7% in vista dell'aggiornamento di Londra di mercoledì Il mercato delle criptovalute sembra riprendersi piuttosto bene dopo che, la scorsa settimana, quasi tutte le principali criptovalute hanno registrato guadagni positivi. In particolar modo le due monete più grandi per capitalizzazione di mercato:, che ha fornito rendimenti del 12,5% la scorsa settimana, ed, che è aumentato del 16,5% nello stesso periodo. La crescita diè rallentata verso la fine della settimana, in calo del 5,6% nel fine settimana. Nel ...

EthereumBitcoin di 8,4 volte dal punto di vista degli introiti generati dalle commissioni Ethereum, ... Correlato: CEO di Celsius: il 'flippening' diè già in corso Il 14 luglio, l'analista ...Ethereum 2.0il traguardo dei 6 milioni di ETH in staking Con oltre 6 milioni diin staking, Ethereum 2.0 è il più grande progetto crypto basato su Proof - of - Stake nella storia 667 Visualizzazioni ...Ancora una seduta a due velocità in Asia: Tokyo in recupero, gli altri soffrono per l'aumento del controllo cinese sulle attività economiche ...Bitcoin (BTC) o Ethereum (ETH)? Quale dei due crypto asset ha ottenuto le migliori performance di prezzo negli ultimi mesi?