Criscitiello: “De Paul all’Atletico Madrid? La colpa è del Milan” (Di lunedì 2 agosto 2021) Michele Criscitiello, direttore di 'Sportitalia', ha parlato del passaggio di De Paul all'Atletico Madrid. Perché il Milan non si è mosso? Leggi su pianetamilan (Di lunedì 2 agosto 2021) Michele, direttore di 'Sportitalia', ha parlato del passaggio di Deall'Atletico. Perché ilnon si è mosso?

Advertising

LorenzoLasagni : @PianetaMilan Ma certo, se #Criscitiello ci avesse dato 40 milioni per pagare De Paul non saremmo qua a parlarne - PianetaMilan : #Criscitiello: “#DePaul all’#AtleticoMadrid? La colpa è del #Milan” - milansette : Criscitiello: 'De Paul sarebbe stato perfetto per il Milan di Pioli' #acmilan #rossoneri - sportli26181512 : Criscitiello: 'De Paul sarebbe stato perfetto per il Milan di Pioli': Intervenuto con un editoriale su Tuttomercato… - notizie_milan : Criscitiello: “De Paul a Madrid, colpa del Milan” -