Calciomercato Genoa, quasi fatta per un giocatore del Parma (Di lunedì 2 agosto 2021) Il Genoa si rafforza: domani la firma di Hernani. Il giocatore arriva dal Parma in prestito con obbligo di riscatto stabilito a 5.5 milioni di euro. A riportarlo è Gianluca Di Marzio via tweet: #Hernani vicino a iniziare ufficialmente la sua nuova avventura in #SerieA con il #Genoa https://t.co/3N50IkblmM— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 2, 2021 Il centrocampista brasiliano classe 1994, uno dei pochi fattori positivi del campionato Ducale, dovrebbe arrivare domani a Genova. Nonostante le diverse offerte, anche del Gremio, lui ha preferito rimanere in Italia. Nei giorni scorsi ha sostenuto le visite ...

