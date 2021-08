Advertising

zerocazzatetv : +++Interrompiamo dopo una sola settimana la rubrica di ascolti tv 'La maglia nera/di ieri sera' per eccesso di prev… - Nicola89144151 : Gli ascolti di ieri: Notte: Atletica 286.000 Nuoto 329.000 Scherma 236.000 Mattina: Vela 498.000 Beach Volley 6… - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 1 Agosto 2021: preserale, daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio - italiaserait : Ascolti Tv prima serata di ieri 1 Agosto 2021: ecco chi ha vinto - MarcoD82 : Il Tg2 che fa record di ascolti ieri solo perchè in un angolino dello schermo c'era la diretta delle Olimpiadi. Alt… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ieri

In particolare, durante la giornata di, 1 agosto, sono stati segnalati due picchi di ascolto e share durante la diretta su Rai Due delle gare di Atletica Leggera di Tokyo 2020. Durante la gara ...La serata TV di, domenica 1 agosto 2021, è stata vinta da Rai1 con Si Accettano Miracoli al 14.4% di share. ... Ma è su Rai2 che lo sport fa il miracolo degliin TV: Olimpiadi Tokyo 2020 " ...A cura di Andrea Parrella. La vittoria di Marcell Jacobs verrà ricordata come un momento epocale della storia dello sport italiano. Olimpiadi Rai solo in Tv, niente streaming e RaiPlay. Dati che rende ...La Rai si può ritenere soddisfatta per i risultati in termini di audience delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il popolo azzurro non molla gli atleti in gara nel paese del sol levante e li supporta da davan ...