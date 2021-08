Andreas Pereira | «Ecco perchè ho deciso di lasciare la Lazio | sul futuro…»

(Di lunedì 2 agosto 2021): «hodila, sul futuro vi dico che…» Dopo una stagione in prestito allaha lasciato la nostra Serie A e ha fatto ritorno in Premier League, al Manchester United. Il giocatore ha commentato i suoi ultimi mesi ai microfoni di TNT Sports Brazil. PRESTITI – «A Manchester o altrove, è giunto il momento di giocare, di fare almeno un’ora in campo ogni partita, di avere fiducia nelle giocate. Voglio essere felice e sentirmi importante. Ripeto, sono pronto per ...

: "Ecco perchè ho deciso di lasciare la Lazio, sul futuro vi dico che..." Dopo una stagione in prestito alla Lazio,ha lasciato la nostra Serie A e ha fatto ritorno in ...Commenta per primoè tornato al Manchester United dopo l'anno in prestito alla Lazio e a TNT Sports Brazil racconta: 'A Manchester o altrove, è giunto il momento di giocare, di fare almeno un'ora in ...ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI L’ex biancoceleste Andreas Pereira è tornato a parlare ai microfoni di TNT Sports Brazil ...Roma, 2 ago. - "Alla Lazio sono stato accolto benissimo dai tifosi e dallo staff, anche se sentivo di meritare maggior spazio. Forse non è successo perché ero i ...