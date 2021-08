X Factor, il vincitore ammette: “Sono stato presuntuoso, con Fedez ho sbagliato” (Di domenica 1 agosto 2021) Il vincitore di X Factor si è pentito per come Sono andate le cose. Oggi ammette che avrebbe fatto scelte diverse, soprattutto con Fedez. I giudici di X Factor 2021 (Foto: Sky)Sono recentissime le dichiarazioni che Lorenzo Fragola, vincitore dell’edizione 2014 di X Factor, ha rilasciato a Fq Magazine. Ha tirato le somme degli ultimi anni e ammette che ad oggi si pente di tante scelte fatte. È uscito il suo nuovo singolo con i The Kolors, “Solero”, ma era dal 2018 che l’artista era in silenzio ossia ... Leggi su vesuvius (Di domenica 1 agosto 2021) Ildi Xsi è pentito per comeandate le cose. Oggiche avrebbe fatto scelte diverse, soprattutto con. I giudici di X2021 (Foto: Sky)recentissime le dichiarazioni che Lorenzo Fragola,dell’edizione 2014 di X, ha rilasciato a Fq Magazine. Ha tirato le somme degli ultimi anni eche ad oggi si pente di tante scelte fatte. È uscito il suo nuovo singolo con i The Kolors, “Solero”, ma era dal 2018 che l’artista era in silenzio ossia ...

