Ultime Notizie Serie A | l’Inter prova a chiudere per Nandez | il Napoli sogna

Leggi su calcionews24

(Di domenica 1 agosto 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.15 –, col Bayern vittoria di buon auspicio: il precedente fa ben sperare – La vittoria per 3-0 contro il Bayern Monaco fa bene sperare il, era successo già nel 2017 e la stagione fu super. La notizia Ore 9.15 – Calciomercato Juventus, fatta per l’arrivo di Kaio Jorge: cifre e dettagli dell’affare – Calciomercato Juventus: i bianconeri hanno limato gli ultimi dettagli per l’arrivo di Kaio Jorge. Il brasiliano sarà presto a Torino. La notizia Ore 8.40 – ...