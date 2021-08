Traffico Roma del 01-08-2021 ore 14:30 (Di domenica 1 agosto 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio e buona domenica dalla redazione Traffico regolare sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24 si viaggia senza disagi anche sull’intero percorso della tangenziale est ricordiamo che per facilitare gli spostamenti nel questo fine settimana di Esodo i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate non sono transitare dalle 7 alle 22 su tutte le strade extraurbane in prossimità di Torre Angela prudenza per i possibili rallentamenti a causa di un incidente in via dell’Usignolo altezza via Paolo Savi a Roma da domani lunedì 2 agosto lavori in fascia notturna per i binari del tram lungo via Marmorata ... Leggi su romadailynews (Di domenica 1 agosto 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e buona domenica dalla redazioneregolare sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24 si viaggia senza disagi anche sull’intero percorso della tangenziale est ricordiamo che per facilitare gli spostamenti nel questo fine settimana di Esodo i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate non sono transitare dalle 7 alle 22 su tutte le strade extraurbane in prossimità di Torre Angela prudenza per i possibili rallentamenti a causa di un incidente in via dell’Usignolo altezza via Paolo Savi ada domani lunedì 2 agosto lavori in fascia notturna per i binari del tram lungo via Marmorata ...

Advertising

LuceverdeRadio : ???? #Treni - Linea Roma - Napoli ?? Traffico rallentato per incendio sulla linea a San Marcellino ?????È in corso l’i… - muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: code per traffico intenso tra Aglio e Calenzano-Sesto Fiorentino #viabiliTOS #viabiliFI - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 01-08-2021 ore 14:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - arcocielo : RT @bikeitalia_it: L'Appia antica è una delle strade più antiche al mondo, un museo a cielo aperto che la politica si rifiuta, però, di tut… - LucaGorrasi : RT @WEtravelbiz: @AeroportidiRoma ha comunicato che visto l’incremento graduale ma costante del traffico passeggeri il T1 di #fiumicino ver… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 01 - 08 - 2021 ore 13:30 ...con via dei Carafa senso unico alternato per lavori fino al 6 di agosto problemi perché si sposta con la metro C interrotta tra San Giovanni e Pantano è modificato il servizio ferroviario sulla roma -...

Traffico Roma del 01 - 08 - 2021 ore 12:30 ...lo stop dei mezzi pesanti su internet Nazionale dalle 7 alle 22 al momento comunque traffico scorrevole lungo i raccordi della capitale per i miei rallentamenti sulla Pontina in uscita da Roma tra il ...

Traffico Roma del 01-08-2021 ore 12:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Roma, a San Lorenzo movida fuori controllo: rabbia dei residenti dopo l'ultima violenza Ieri un 22enne è finito ai domiciliari per una violenza sessuale su una 16enne consumata nel quartiere universitario. Le reazioni ...

Estate: traffico da bollino rosso verso le vacanze. Code intorno a Firenze e in direzione Bologna Coda di 1 km tra Firenze sud e Firenze Impruneta, Code a tratti tra Firenze Nord e Bivio A1-Variante. A22 - direzione sud: code per 2 km tra Carpi e allacciamento A1 A23 - direzione nord: coda di 2 km ...

...con via dei Carafa senso unico alternato per lavori fino al 6 di agosto problemi perché si sposta con la metro C interrotta tra San Giovanni e Pantano è modificato il servizio ferroviario sulla-......lo stop dei mezzi pesanti su internet Nazionale dalle 7 alle 22 al momento comunquescorrevole lungo i raccordi della capitale per i miei rallentamenti sulla Pontina in uscita datra il ...Ieri un 22enne è finito ai domiciliari per una violenza sessuale su una 16enne consumata nel quartiere universitario. Le reazioni ...Coda di 1 km tra Firenze sud e Firenze Impruneta, Code a tratti tra Firenze Nord e Bivio A1-Variante. A22 - direzione sud: code per 2 km tra Carpi e allacciamento A1 A23 - direzione nord: coda di 2 km ...