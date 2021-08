Tamberi oro olimpico nel salto in alto “Non ci posso credere” (Di domenica 1 agosto 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Gianmarco Tamberi ha vinto lamedaglia d’oro ex aequo con il qatariota Mutaz Essa Barshim nellafinale olimpica del salto in alto. Entrambi gli atleti hannosaltato 2,37 al primo tentativo. Bronzo per il bielorusso MaksimNedasekau. “E’ un sogno che ho dentro da cosìtanti anni. Non ci posso credere, sono passato attraverso milledifficoltà in questi anni. Grazie ragazzi, abbiamo vintol’Olimpiade: dopo aver passato un infortunio terribile, non ciposso credere. Finalmente posso dire che ne è valsa la pena”.Queste ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 1 agosto 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Gianmarcoha vinto lamedaglia d’oro ex aequo con il qatariota Mutaz Essa Barshim nellafinale olimpica delin. Entrambi gli atleti hannosaltato 2,37 al primo tentativo. Bronzo per il bielorusso MaksimNedasekau. “E’ un sogno che ho dentro da cosìtanti anni. Non ci, sono passato attraverso milledifficoltà in questi anni. Grazie ragazzi, abbiamo vintol’Olimpiade: dopo aver passato un infortunio terribile, non ci. Finalmentedire che ne è valsa la pena”.Queste ...

