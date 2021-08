Tales of Arise: nuovo trailer con protagonista la paladina Kisara – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di domenica 1 agosto 2021) Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di Tales of Arise che presenta la paladina Kisara.. Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di Tales of Arise, il nuovo atteso gioco di ruolo in arrivo su PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, PlayStation 4 e Xbox One il 10 settembre. Il filmato vede come protagonista la paladina Kisara, capitano del corpo di guardia di Elde Menacia, e permette di farci un’idea sul suo peculiare stile di ... Leggi su helpmetech (Di domenica 1 agosto 2021) Bandai Namco ha pubblicato undiofche presenta la.. Bandai Namco ha pubblicato undiof, ilatteso gioco di ruolo in arrivo su PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, PlayStation 4 e Xbox One il 10 settembre. Il filmato vede comela, capitano del corpo di guardia di Elde Menacia, e permette di farci un’idea sul suo peculiare stile di ...

Advertising

GamingToday4 : Tales of Arise: nuovo trailer con protagonista la paladina Kisara - Multiplayerit : Tales of Arise: nuovo trailer con protagonista la paladina Kisara - tako_amhero : RT @PickaQuest: #TalesOfArise - Due nuovi trailer e un'intervista speciale a Motoi Sakuraba! - __Bianconiglio : RT @PickaQuest: #TalesOfArise - Due nuovi trailer e un'intervista speciale a Motoi Sakuraba! - aleevc_ : Ahora solo toca esperar uwu Tales of arise -