Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi ‘scandalo sul lettino’: i fan furiosi per quello che è successo a Radio Norba (Di lunedì 2 agosto 2021) La storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi va avanti a gonfie vele. I fan dei due rex gieffini continuano a seguirli con molto interesse anche a distanza di 5 mesi dalla fine del Grande Fratello Vip. Il prossimo mese Pierpaolo sarà impegnato con Tale e Quale Show e anche di questo hanno parlato a Radio Norba, scatenando l’ira dei fan dei Prelemi. In un programma della famosa Radio pugliese due speaker hanno fatto delle battutacce su Giulia e Pierpaolo che non sono piaciute affatto ai follower della ... Leggi su biccy (Di lunedì 2 agosto 2021) La storia d’amore trava avanti a gonfie vele. I fan dei due rex gieffini continuano a seguirli con molto interesse anche a distanza di 5 mesi dalla fine del Grande Fratello Vip. Il prossimo mesesarà impegnato con Tale e Quale Show e anche di questo hanno parlato a, scatenando l’ira dei fan dei Prelemi. In un programma della famosapugliese due speaker hanno fatto delle battutacce suche non sono piaciute affatto ai follower della ...

Advertising

redazioneiene : Auguri a @pierpaolopretel! ?? Per il suo compleanno riviviamo lo scherzo che gli hanno fatto @NicDeDevitiis e… - fanpage : Nel giorno del suo 31esimo compleanno, Pierpaolo Pretelli riceve una bellissima e romantica dedica da parte della s… - idealizzodal97 : tutto questo per dire che sono estremamente grata di avere avuto la possibilità di conoscervi, per me è incredibile… - WANDERLYDUGA : RT @DayaneNews: Piusanipiubelli - CryptoFaucets4 : RT @vansrryy: #gfvip #tzvip #rosiners #prelemi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giulia salemi elisabetta gregoraci stock… -