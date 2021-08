Patrick Dempsey: «22 anni e sembra ieri». E tutti gli anniversari delle star (Di domenica 1 agosto 2021) «31 luglio 1999. Non riesco a credere che siano passati 22 anni, sembra ieri. Ti amo e non saprei cosa fare senza di te». È la dedica che Patrick Dempsey ha postato su Instagram accanto alla foto del giorno delle nozze con la moglie Jillian, nota truccatrice. Il dottor Stranamore di Grey’s Anatomy e la moglie hanno tre figli: Tallulah Fyfe, nata nel 2002, e i gemelli Darby Galen e Sullivan Patrick arrivati nel 2007. Leggi su vanityfair (Di domenica 1 agosto 2021) «31 luglio 1999. Non riesco a credere che siano passati 22 anni, sembra ieri. Ti amo e non saprei cosa fare senza di te». È la dedica che Patrick Dempsey ha postato su Instagram accanto alla foto del giorno delle nozze con la moglie Jillian, nota truccatrice. Il dottor Stranamore di Grey’s Anatomy e la moglie hanno tre figli: Tallulah Fyfe, nata nel 2002, e i gemelli Darby Galen e Sullivan Patrick arrivati nel 2007.

