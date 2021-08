Nuoto Tokyo 2020, il bilancio di Barelli: “Sei medaglie sono un risultato lusinghiero” (Di domenica 1 agosto 2021) “Era abbastanza difficile per noi sperare di ottenere sei medaglie. Noi sapevamo esattamente la situazione di Gregorio (Paltrinieri ndr), della Quadarella e delle loro problematiche che avrebbero fiaccato chiunque. Gia’ il fatto che da loro due siano arrivati dei podi e’ qualcosa che si avvicina a un miracolo inaspettato. Sei medaglie che potevano essere anche qualcosa di piu’, ma per noi e’ un risultato molto lusinghiero”. Questo è il bilancio del presidente della Fin Paolo Barelli dopo l’ultima giornata al Tokyo Aquatics Centre per quanto riguarda le ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) “Era abbastanza difficile per noi sperare di ottenere sei. Noi sapevamo esattamente la situazione di Gregorio (Paltrinieri ndr), della Quadarella e delle loro problematiche che avrebbero fiaccato chiunque. Gia’ il fatto che da loro due siano arrivati dei podi e’ qualcosa che si avvicina a un miracolo inaspettato. Seiche potevano essere anche qualcosa di piu’, ma per noi e’ unmolto”. Questo è ildel presidente della Fin Paolodopo l’ultima giornata alAquatics Centre per quanto riguarda le ...

