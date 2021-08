Motocross, GP Belgio gara-2: Romain Febvre vince in rimonta, settimo Cairoli (Di domenica 1 agosto 2021) La pioggia di Lommel regala emozioni nella gara-2 del Mondiale Motocross. Romain Febvre vince la seconda fatica del week-end recuperando da un errore che sembrava escluderlo dai giochi per la sfida nella classica assoluta. Il transalpino di casa Kawasaki, come accaduto nella race-1, ha iniziato la prova con il piede giusto prima di cedere il passo alla concorrenza. Il lettone Pauls Jonass (Gas Gas) e lo spagnolo Jorge Prado (KTM) hanno approfittato dei problemi di Febvre che sembrava spacciato. Il #3 della MXGP ha saputo rimediare al proprio errore iniziando ad inanellare giri veloci che ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) La pioggia di Lommel regala emozioni nella-2 del Mondialela seconda fatica del week-end recuperando da un errore che sembrava escluderlo dai giochi per la sfida nella classica assoluta. Il transalpino di casa Kawasaki, come accaduto nella race-1, ha iniziato la prova con il piede giusto prima di cedere il passo alla concorrenza. Il lettone Pauls Jonass (Gas Gas) e lo spagnolo Jorge Prado (KTM) hanno approfittato dei problemi diche sembrava spacciato. Il #3 della MXGP ha saputo rimediare al proprio errore iniziando ad inanellare giri veloci che ...

FedeAle1525 : RT @RaiSport: ?? #MXGPLemmel, #Herlings conquista #gara1, #Cairoli terzo L'olandese vince a sole due settimane dall'infortunio alla spalla… - zazoomblog : LIVE Motocross GP Belgio MXGP in DIRETTA: Febvre torna leader! Cairoli insegue - #Motocross #Belgio #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Motocross GP Belgio MXGP in DIRETTA: Pauls guida il gruppo davanti a Gajer. Cairoli insegue - #Motocross… - RaiSport : ?? #MXGPLemmel, #Herlings conquista #gara1, #Cairoli terzo L'olandese vince a sole due settimane dall'infortunio al… - zazoomblog : LIVE Motocross GP Belgio MXGP in DIRETTA: Gajser per lo strappo Tony Cairoli per accorciare in classifica. A breve… -