L’Italia ha vinto il bronzo nella staffetta 4×100 mista maschile di nuoto (Di domenica 1 agosto 2021) I nuotatori italiani Thomas Ceccon, Nicolo Martinenghi, Federico Burdisso e Alessandro Miressi hanno vinto la medaglia di bronzo nella staffetta 4×100 mista maschile alle Olimpiadi di Tokyo. Hanno concluso la gara in 3,29:17, mentre l’oro è andato agli statunitensi (3,26:79) Leggi su ilpost (Di domenica 1 agosto 2021) I nuotatori italiani Thomas Ceccon, Nicolo Martinenghi, Federico Burdisso e Alessandro Miressi hannola medaglia dialle Olimpiadi di Tokyo. Hanno concluso la gara in 3,29:17, mentre l’oro è andato agli statunitensi (3,26:79)

Advertising

ZZiliani : L’#Italia ha appena vinto un #Europeo con un portiere di 22 anni premiato come miglior giocatore del torneo, in liz… - carmelitadurso : Comunque andrà, Federica Pellegrini ha già vinto! È la prima nuotatrice a conquistare per la 5 volta una finale oli… - RaiNews : Decima medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di #Tokyo2020 Maria Centracchio ha vinto la medaglia di bronzo del tor… - ilpost : L’Italia ha vinto il bronzo nella staffetta 4×100 mista maschile di nuoto - simonemessori1 : Anche oggi l'Italia ha vinto il suo bronzo: la giornata olimpica può essere regolarmente omologata ? #GiochiOlimpici #Tokyo2020 #ItaliaTeam -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia vinto Ha vinto l’Italia, ha vinto l’essere squadra Rivista Undici