Gianmarco Tamberi | Campione Olimpico 100 metri | il palmares e i primati dell’azzurro Tutti i record e i titoli

(Di domenica 1 agosto 2021)ha vinto la medaglia d’oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’azzurro si è scatenato, ha superaro 2.37 al primo tentativo e poi ha diviso il titolo col qatarino Mutaz Essa Barshim. Il 29enne ha regalato grandissime magie in terra giapponse, in una domenica 1° agosto già entrata nella storia dello sport italiano. In questa stagioneha vinto anche la medaglia d’argento agli Europei Indoor. Di seguito ildi(a livello internazionale) ei suoi ...

Advertising

Eurosport_IT : CHE GIORNATA, RAGAZZI! ?? Portiamo a casa altre 3 medaglie storiche con 2 ori clamorosi: nel medagliere sono ora 27… - SkyTG24 : #Athletics. Gianmarco #Tamberi è campione olimpico a #Tokyo2020 ?? con un salto strepitoso a 2.37:… - matteosalvinimi : Due ORI in dieci minuti, orgogliosi di voi Gianmarco e Marcell ?????? #Tamberi #Jacobs #Tokyo2020 #Olympics - BLIND_DATA24 : RT @Eurosport_IT: ?? 1 AGOSTO 2021 ?? ?? Ore 14:40, Gianmarco Tamberi oro nel salto in alto ?? ?? Ore 14:54, Marcell Jacobs oro nei 100m ?? È… - saltuccio : RT @ilriformista: Figlio d’arte, appassionato di basket e rock: ‘Gimbo’ #Tamberi a #Tokyo ha trovato il riscatto dopo l’infortunio che gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Gianmarco Tamberi

il Resto del Carlino

Marcell Jacobs esono i due protagonisti dell'atletica italiana in questo epico pomeriggio italiano di agosto, che nel giro di pochi minuti ci ha regalato due storiche medaglie d'oro. A Tokyo Marcell ...... la storica doppietta è arrivata grazie a Marcell Jacobs , campione dei 100 metri, e, numero uno nel salto in alto. A questo link tutto su Marcell Jacobs.forse era ...In una giornata incredibile per lo sport italiano, c’è un finale ancora più incredibile per la gara di salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo: ...Olimpiadi Tokyo 2020 l'Italia conquista la medaglia d'oro nell'atletica leggera. Marcel Jacobs nei cento metri conquista l'oro raggiungendo il record di 9''80 e Gianmarco Tamberi nel salto in alto.