F1 GP Ungheria 2021, Leclerc: “Sono frustrato, come si può pensare di superarne 5 in curva?” (Di domenica 1 agosto 2021) “Sono davvero frustrato. Sapevamo di avere l’opportunità di far bene, perciò Sono stato molto cauto in partenza. E’ stata una partita di bowling in una domenica prima delle vacanze”. Queste le parole di Charles Leclerc ai microfoni di Sky Sport dopo l’uscita di scena dal GP di Ungheria al primo giro. “Anch’io a volte cerco di partire forte, ma questa volta Stroll ha esagerato. Era tante posizioni indietro ed ha guadagnato cinque posizioni in una curva: è un qualcosa di irrealistico. Sanzioni? Non Sono la persona giusta per parlarne – ha aggiunto il pilota della Ferrari – I ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) “davvero. Sapevamo di avere l’opportunità di far bene, perciòstato molto cauto in partenza. E’ stata una partita di bowling in una domenica prima delle vacanze”. Queste le parole di Charlesai microfoni di Sky Sport dopo l’uscita di scena dal GP dial primo giro. “Anch’io a volte cerco di partire forte, ma questa volta Stroll ha esagerato. Era tante posizioni indietro ed ha guadagnato cinque posizioni in una: è un qualcosa di irrealistico. Sanzioni? Nonla persona giusta per parlarne – ha aggiunto il pilota della Ferrari – I ...

Advertising

SkySportF1 : ?? SITUAZIONE MAI VISTA A BUDAPEST ? Tutti ai box, riparte solo Hamilton? LIVE ? - SkySportF1 : ?? DISASTRO A BUDAPEST? ? CHE INCIDENTE IN PARTENZA LIVE ? - Agenzia_Ansa : Un casco con un arcobaleno: lo ha indossato Sebastian Vettel per il Gp di Ungheria, un chiaro messaggio di protesta… - sportface2016 : #HungarianGP Formula 1, Lewis #Hamilton solo sulla griglia con le intermedie, gli altri ai box. E' ultimo (VIDEO) - flamanc24 : RT @Gazzetta_it: F1 GP Ungheria, la folle carambola al via innescata da Valtteri Bottas e Lance Stroll -