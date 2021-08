Dramma in spiaggia | uomo si accascia e muore davanti ai bagnanti Soccorsi inutili

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 1 agosto 2021) Tragedia sulladi Cupra Marittima, in provincia di Ascoli, unè morto dopo essere stato colpito da un malore improvviso. È successo intorno alle 12 di sabato 31 luglio. A quanto riportano i media locali sembra che l’, un turista 85enne, stesse passeggiando in compagnia di un suo conoscente, un ex infermiere, quando ha accusato il malessere. La persona che era con lui ha dato l’allarme iniziando i tentativi rianimazione con la collaborazione dei bagnini di salvataggio. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Verde che ha proseguito nelle manovre ma per l’, purtroppo, non c’è stato nulla da ...