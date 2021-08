Diletta Leotta, addio per sempre: "È finita..." (Di domenica 1 agosto 2021) Sembra che la continua esposizione social e pubblica non abbia fatto bene al rapporto tra Yaman e Diletta Leotta. Già in passato Dagospia aveva fatto notare l'eccessiva 'pubblicità' riservata alla storia d'amore "Mostrano un sorriso accecante e al limite del sinistro, si atteggiano perfettamente a due sex symbol. Sprizzano gioia appiccicosa da un lucido copertina, si mostrano in tutti i tipi di salse, cercano riviste, pubblicano l'album delle vacanze sui social."Quelle che sembravano solo supposizioni, nate dalla scomparsa dalle fotografie dell'anello di fidanzamento della conduttrice. Ora sono confermati: la coppia non si vedeva da tempo. Ad ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 1 agosto 2021) Sembra che la continua esposizione social e pubblica non abbia fatto bene al rapporto tra Yaman e. Già in passato Dagospia aveva fatto notare l'eccessiva 'pubblicità' riservata alla storia d'amore "Mostrano un sorriso accecante e al limite del sinistro, si atteggiano perfettamente a due sex symbol. Sprizzano gioia appiccicosa da un lucido copertina, si mostrano in tutti i tipi di salse, cercano riviste, pubblicano l'album delle vacanze sui social."Quelle che sembravano solo supposizioni, nate dalla scomparsa dalle fotografie dell'anello di fidanzamento della conduttrice. Ora sono confermati: la coppia non si vedeva da tempo. Ad ...

