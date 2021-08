Covid, Polizia chiude due locali notturni ad Ischia per assembramenti (Di domenica 1 agosto 2021) La Polizia di Stato ha chiuso due locali notturni ad Ischia Porto per violazione delle normative anti Covid sugli assembramenti. Gli agenti del commissariato di Ischia, coordinati dal vice questore Maria Antonietta Ferrara, hanno effettuato ieri sera controlli nei luoghi della movida isolana concentrandosi sulla zona della Riva Destra del porto ischitano, tra le più frequentate dell’isola nelle ore notturne. Qui i poliziotti hanno constatato il sovraffollamento in due disco bar, per i quali è scattata la chiusura per cinque giorni, oltre alla denuncia dei titolari ed a ... Leggi su ildenaro (Di domenica 1 agosto 2021) Ladi Stato ha chiuso dueadPorto per violazione delle normative antisugli. Gli agenti del commissariato di, coordinati dal vice questore Maria Antonietta Ferrara, hanno effettuato ieri sera controlli nei luoghi della movida isolana concentrandosi sulla zona della Riva Destra del porto ischitano, tra le più frequentate dell’isola nelle ore notturne. Qui i poliziotti hanno constatato il sovraffollamento in due disco bar, per i quali è scattata la chiusura per cinque giorni, oltre alla denuncia dei titolari ed a ...

