Covid, i contagi crescono sempre meno. "Non supereremo i diecimila casi" (Di domenica 1 agosto 2021) L'epidemiologo La Vecchia: la quarta ondata avrà un impatto molto più ridotto rispetto alle previsioni di LUCA BOLOGNINI Articolo Variante Beta in Italia: cosa sappiamo e il rischio "escape" sul ... Leggi su quotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) L'epidemiologo La Vecchia: la quarta ondata avrà un impatto molto più ridotto rispetto alle previsioni di LUCA BOLOGNINI Articolo Variante Beta in Italia: cosa sappiamo e il rischio "escape" sul ...

Advertising

Adnkronos : #Covid, Zangrillo: 'Comunicare ogni giorno numeri contagi non reali è dannoso'. - fanpage : I festeggiamenti per la vittoria di #Euro2020 hanno fatto aumentare i contagi: la conferma arriva dall'ISS - MediasetTgcom24 : Iss: balzo di contagi tra maschi under 40, è effetto Europei calcio #covid - fisco24_info : Tokyo 2020, 18 nuovi contagi Covid legati ai Giochi: C'è un atleta del Villaggio Olimpico - LPincia : RT @FabrizioDalCol: Contagi Uk, Johnson vince la scommessaScienziati increduli, calo inspiegabile -