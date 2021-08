Clamoroso in Ungheria: Vettel squalificato, Sainz sul podio (Di domenica 1 agosto 2021) Un GP che non finisce mai. In Ungheria si consuma una delle gare più avvincenti dell'anno per la F1 ma le sorprese non sono finite con il taglio della bandiera a scacchi. Sebastian Vettel che era ... Leggi su gazzetta (Di domenica 1 agosto 2021) Un GP che non finisce mai. Insi consuma una delle gare più avvincenti dell'anno per la F1 ma le sorprese non sono finite con il taglio della bandiera a scacchi. Sebastianche era ...

Advertising

Gazzetta_it : F1, clamoroso in Ungheria: Vettel verso la squalifica, Sainz sale sul podio? - Gazzetta_it : ?? F1 - GP d'Ungheria, clamoroso: Vettel è stato squalificato, Sainz sale sul podio! Clicca qui per approfondire ??… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: ?? F1 - GP d'Ungheria, clamoroso: Vettel è stato squalificato, Sainz sale sul podio! Clicca qui per approfondire ?? https://… - 90Valla : RT @Gazzetta_it: ?? F1 - GP d'Ungheria, clamoroso: Vettel è stato squalificato, Sainz sale sul podio! Clicca qui per approfondire ?? https://… - VVisibilio : RT @Gazzetta_it: ?? F1 - GP d'Ungheria, clamoroso: Vettel è stato squalificato, Sainz sale sul podio! Clicca qui per approfondire ?? https://… -