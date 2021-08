(Di domenica 1 agosto 2021) Idella piùdidel, Escondida, in, hanno deciso di mettersi in sciopero, ritenendo che le loro rivendicazioni salariali non siano state sufficientemente prese ...

Advertising

fisco24_info : Cile: scioperano lavoratori più grande miniera rame al mondo: Respinta ultima proposta salariale gruppo anglo-austr… - fisco24_info : Cile: scioperano lavoratori più grande miniera rame al mondo: Respinta ultima proposta salariale gruppo anglo-austr… - iconanews : Cile: scioperano lavoratori più grande miniera rame al mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Cile scioperano

ANSA Nuova Europa

I lavoratori della più grande miniera di rame del mondo, Escondida, in, hanno deciso di mettersi in sciopero, ritenendo che le loro rivendicazioni salariali non siano state sufficientemente prese in considerazione dal gruppo anglo - australiano Bhp Billiton che ...COSA ACCADE INI lavoratori cilenicontro la richiesta del presidente Sebastian Piner di bloccare un disegno di legge che avrebbe consentito a questi di effettuare il terzo prelievo ...SANTIAGO DEL CILE, 01 AGO - I lavoratori della più grande miniera di rame del mondo, Escondida, in Cile, hanno deciso di mettersi in sciopero, ritenendo che le loro rivendicazioni salariali non siano ...Sports Mole prevede lo scontro di calcio femminile dei Giochi Olimpici di venerdì tra Svezia Women e Japan Women, tra cui previsioni, notizie di squadra e possibili formazioni. Sweden Women si dirigon ...