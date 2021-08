Ciclismo, Matteo Fabbro rinnova con il Team Bora Hansgrohe (Di domenica 1 agosto 2021) L’azzurro Matteo Fabbro ha esteso per altri due anni il suo contratto con la Bora-Hansgrohe. Il corridore che fu lanciato dal Team Friuli milita nelle file del sodalizio teutonico dal 2020. In questo biennio Matteo ha sovente corso in supporto ad altri corridori, ma ha saputo anche togliersi alcune belle soddisfazioni personali. Tra esse, ovviamente, non può non spiccare il quinto posto conquistato, pochi mesi fa, in una Tirreno Adriatico di altissimo livello. Fabbro ha così commentato il suo rinnovo: “Due anni fa sono entranto nel Team ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) L’azzurroha esteso per altri due anni il suo contratto con la. Il corridore che fu lanciato dalFriuli milita nelle file del sodalizio teutonico dal 2020. In questo biennioha sovente corso in supporto ad altri corridori, ma ha saputo anche togliersi alcune belle soddisfazioni personali. Tra esse, ovviamente, non può non spiccare il quinto posto conquistato, pochi mesi fa, in una Tirreno Adriatico di altissimo livello.ha così commentato il suo rinnovo: “Due anni fa sono entranto nel...

