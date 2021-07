Tokyo 2020, tiro con l’arco: medaglia d’argento per Mauro Nespoli (Di sabato 31 luglio 2021) Mauro Nespoli conquista una medaglia d’argento nel tiro con l’arco maschile individuale alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Solo applausi per l’azzurro, protagonista di uno splendido percorso fino alla finale ma costretto ad arrendersi al turco Mete Gazoz nell’atto conclusivo. Pochi rimpianti per l’arciere di Voghera, che non ha tirato male bensì non bene quanto il suo avversario. 6-4 il punteggio finale che vede sfumare il terzo oro per l’Italia ai Giochi 2020. Nespoli ACCEDE AI QUARTI DI FINALE: LA ... Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021)conquista unanelconmaschile individuale alle Olimpiadi di. Solo applausi per l’azzurro, protagonista di uno splendido percorso fino alla finale ma costretto ad arrendersi al turco Mete Gazoz nell’atto conclusivo. Pochi rimpianti per l’arciere di Voghera, che non ha tirato male bensì non bene quanto il suo avversario. 6-4 il punteggio finale che vede sfumare il terzo oro per l’Italia ai GiochiACCEDE AI QUARTI DI FINALE: LA ...

Advertising

Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - Eurosport_IT : STORICAAAAAA! ?????? Lucilla Boari regala la prima medaglia olimpica azzurra al tiro con l'arco femminile: la 24enne… - repubblica : Prima storica medaglia alle Olimpiadi per San Marino. Con record: è il più piccolo Stato mai salito sul podio. 'Ind… - Dorian221190 : RT @TgLa7: Tokyo 2020: tiro con l'arco, argento per #Nespoli #TiroConArco - laregione : Carabina a tre posizioni, è oro per Nina Christen -