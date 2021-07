Tokyo 2020, notte di bronzi per Irma Testa e Simona Quadarella (Di sabato 31 luglio 2021) Un’altra notte piena di atleti italiani in cerca del podio. Questa volta il bronzo è delle donne. Simona Quadarella ha ottenuto la medaglia negli 800 sl e Irma Testa si è aggiudicata l’altro bronzo di giornata nel pugilato, categoria 57 kg. Dopo la delusione dei 1.500, Simona Quadarella ha saputo trovare le energie fisiche e soprattutto mentali per reagire e conquistare in rimonta il terzo posto negli 800 dominati, come da pronostico, dall’americana Kathleen Ledecky davanti alla sorprendente australiana Titmus. “Dovevo tornare a casa con il sorriso, dovevo prendere questa ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 31 luglio 2021) Un’altrapiena di atleti italiani in cerca del podio. Questa volta il bronzo è delle donne.ha ottenuto la medaglia negli 800 sl esi è aggiudicata l’altro bronzo di giornata nel pugilato, categoria 57 kg. Dopo la delusione dei 1.500,ha saputo trovare le energie fisiche e soprattutto mentali per reagire e conquistare in rimonta il terzo posto negli 800 dominati, come da pronostico, dall’americana Kathleen Ledecky davanti alla sorprendente australiana Titmus. “Dovevo tornare a casa con il sorriso, dovevo prendere questa ...

