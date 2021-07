Tokyo 2020 | atletica | magia di Jacobs e un ottimo Tortu | Randazzo in finale nel salto in lungo

(Di sabato 31 luglio 2021) Parte alla grande la sessione serale dell’leggera ai Giochi Olimpici di. Filippoconquista l’accesso innelinchiudendo con un 8.10 e firmando il suo nuovo record stagionale. Niente da fare invece per Anna Bongiorni nella semi100 metri; l’azzurra, dopo un’ottima qualificazione, è arrivata al traguardo in 11.38, migliorando comunque il suo tempo rispetto alle batterie. IL CALENDARIO DELL’GLI ITALIANI IN GARA IL 31 LUGLIO IL MEDAGLIERE Grandi soddisfazioni per l’Italia nei 100 ...

Simone Biles salterà almeno le prime due delle quattro finali alle quali si è qualificata. Domani non sarà in gara nelle parallele asimmetriche e al volteggio. 'Dopo ulteriori consulti e ...Altro grande risultato di Marcell Jacobs . Il velocista azzurro ha centrato la qualificazione alle semifinali dei 100 metri ai Giochi Olimpici di, vincendo la propria batteria con il tempo di 9'94, nuovo record italiano. L'atleta di Desenzano del Garda ha migliorato di un centesimo il primato che aveva stabilito a Savona lo scorso 13 ...“Per me non si devono fare i paragoni con il passato. L’Italia è una nazione polisportiva, vinciamo in tanti sport, questo fa la cultura di un Paese. L’oro verrà, verrà. Ma è sbagliato dire che l’Ital ...L’atletica ruba la scena alle Olimpiadi di Tokyo 2020, con i 100 metri. L’Italia schiera Marcell Jacobs e Filippo Tortu, tutti e due con lo stesso ...