Qualifiche Gp Ungheria: Hamilton si prende la pole numero 101

Lewis Hamilton si prende la pole position al termine delle Qualifiche del Gp d'Ungheria. Il pilota britannico della Mercedes sale a quota 101 in carriera. Secondo Bottas, terzo Verstappen.

Qualifiche Gp Ungheria: cosa è successo?

Nella gara di domani, Lewis Hamilton partirà dalla prima casella. Il sette volte iridato, nel tracciato ungherese ha conquistato la sua pole position numero 101 in carriera con il tempo di 1:15:419. Una prova sontuosa quella del britannico.

