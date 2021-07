No Tav, scontri e disordini in Val Susa: chiusa l'autostrada (Di sabato 31 luglio 2021) Ancora tensione e disordini in Val di Susa e autostrada Torino - Bardonecchia chiusa a causa degli scontri. Oltre un migliaio di No Tav nel pomeriggio di oggi, sabato 31 luglio, da Venaus - dove era ... Leggi su torinotoday (Di sabato 31 luglio 2021) Ancora tensione ein Val diTorino - Bardonecchiaa causa degli. Oltre un migliaio di No Tav nel pomeriggio di oggi, sabato 31 luglio, da Venaus - dove era ...

