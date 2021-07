Nerviano | niente fiera | impossibile controllare i green pass a tutti

Advertising

(Milano) 31 luglio 2021 - " Non riusciamo a controllare il Green Pass , troppi accessi alle bancarelle". Così il sindaco di, Massimo Cozzi, ha deciso di annullare la tradizionale fiera di San Fermo prevista per il prossimo 9 agosto. "L'amministrazione comunale aveva predisposto tutti gli atti necessari per ...Coronavirus, classi in quarantena Sono 7 le classi in quarantena aa causa di positività al Covid riscontrate:lezione per 4 classi alla primaria di via Roma, una all'infanzia di ...Nerviano (Milano) 31 luglio 2021 - "Non riusciamo a controllare il Green Pass, troppi accessi alle bancarelle". Così il sindaco di Nerviano, Massimo Cozzi, ha deciso di annullare la tradizionale fiera ...NERVIANO – Tutti d’accordo: la medicina di base sul territorio e gli infermieri devono essere presenti in misura adeguata per fare fronte alle esigenze dei potenziali pazienti. Lega e Gruppo ...