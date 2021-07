Nedved | “Cristiano Ronaldo è un nostro giocatore | puntiamo su di lui”

(Di sabato 31 luglio 2021) Nel pre-gara del Trofeo Berlusconi tra Monza e Juventus, Pavel, vice presidente del club bianconero, è intervenuto ai microfoni di Mediaset per rispondere ad alcune domande. In particolare, l’ex calciatore ceco ha così risposto sul futuro di: “Il pensiero è sempre quello. E’ un, ha un anno di contratto e siamo felicissimi di averlo con noi. Undi massimo valore esu di lui”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Pavel, vicepresidente della Juventus, ha parlato a margine del Trofeo Berlusconi contro il Monza Pavel, vicepresidente della Juventus, ha parlato a Mediaset a margine del Trofeo Berlusconi contro il Monza. LOCATELLI ...A parlare è il vicepresidente della Juventus, Pavelai microfoni di Mediaset nel pre partita del match contro il Monza valido per il 'Trofeo Berlusconi'. E suRonaldo: ' E' un nostro ...Il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, parla di mercato prima del match contro il Monza: le dichiarazioni su Ronaldo e Locatelli ...Il Monza ospita all’U-Power Stadium la Juventus per il Trofeo Berlusconi. Seconda uscita stagionale per l’undici di Allegri ...