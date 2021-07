Milan | Colombo passa alla Spal in prestito

(Di sabato 31 luglio 2021) Ilha ceduto, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo. Lo ha comunicato la società rossonera in una nota apparsa sul proprio sito., classe 2002, ha siglato 1 rete in 13 presenze con la maglia della Cremonese in Serie B. Ora una nuova esperienza, con l’obiettivo di collezionare più gettoni nel campionato cadetto. SportFace.

AntoVitiello : AC #Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo #Colombo alla SPAL. - spalferrara : ?????| ?????????????????? ?????????????????? ?????????????? ???? ?? - DiMarzio : #Colombo alla #Spal, è ufficiale: arriva dal #Milan Tutte le news di #calciomercato LIVE - abikarami22 : RT @AntoVitiello: AC #Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo #Colombo alla SPAL. - 4lessandrop : RT @spalferrara: ?????| ?????????????????? ?????????????????? ?????????????? ???? ?? -

