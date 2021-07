LIVE Tiro con l’arco, Olimpiadi tiro con l’arco in DIRETTA: Mauro Nespoli in semifinale! Appuntamento alle 8.45 (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.33 Malissimo il cinese, vola Furukawa: 29 e 4-0 per il padrone di casa. 8.31 Parte piano il cinese, 2-0 per Furukawa. 8.29 Va a chiudersi il programma dei quarti di finale: si affrontano il giapponese Takaharu Furukawa ed il cinese Jialun Li. 8.26 Altra grande sorpresa nel tabellone maschile! Il turco Gazoz trova il triplo 10 nell’ultimo set ed elimina Brady Ellison. 8.24 Gazoz si porta a casa il set 28-27 e vola sul 5-3. 8.22 Pareggia la situazione Ellison: 28-27, 3-3. Altro match equilibrato. 8.20 28-28 Gazoz vola sul 3-1. 8.18 Con un triplo 9 si porta sul 2-0 il turco Gazoz. 8.18 Salgono in pedana lo ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.33 Malissimo il cinese, vola Furukawa: 29 e 4-0 per il padrone di casa. 8.31 Parte piano il cinese, 2-0 per Furukawa. 8.29 Va a chiudersi il programma dei quarti di finale: si affrontano il giapponese Takaharu Furukawa ed il cinese Jialun Li. 8.26 Altra grande sorpresa nel tabellone maschile! Il turco Gazoz trova il triplo 10 nell’ultimo set ed elimina Brady Ellison. 8.24 Gazoz si porta a casa il set 28-27 e vola sul 5-3. 8.22 Pareggia la situazione Ellison: 28-27, 3-3. Altro match equilibrato. 8.20 28-28 Gazoz vola sul 3-1. 8.18 Con un triplo 9 si porta sul 2-0 il turco Gazoz. 8.18 Salgono in pedana lo ...

