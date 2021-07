LIVE Tiro con l’arco, Olimpiadi tiro con l’arco in DIRETTA: MAURO NESPOLI ARGENTO! (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per averci seguito in questa lunghissima DIRETTA, termina qui il tiro con l’arco a Tokyo 2020. 9.59 Arriva comunque una meravigliosa medaglia d’argento per MAURO NESPOLI in questo torneo individuale di tiro con l’arco. 9.59 C’è il dieci di Mete Gazoz, medaglia d’oro per la Turchia. 6-4. 9.58 Il dieci di Gazoz può chiudere i conti. Risponde però con il cuore NESPOLI con il 10. In caso di 10 del turco finisce ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per averci seguito in questa lunghissima, termina qui ilcona Tokyo 2020. 9.59 Arriva comunque una meravigliosa medaglia d’argento perin questo torneo individuale dicon. 9.59 C’è il dieci di Mete Gazoz, medaglia d’oro per la Turchia. 6-4. 9.58 Il dieci di Gazoz può chiudere i conti. Risponde però con il cuorecon il 10. In caso di 10 del turco finisce ...

