Lewis Hamilton conquista la pole in Ungheria. Dietro Bottas e Verstappen (Di sabato 31 luglio 2021) La lotta per il campionato 2021 di Formula 1 continua in Ungheria. Le qualifiche hanno visto la Mercedes conquistare tutta la prima fila, con Lewis Hamilton in pole e Bottas secondo. Solo terzo Max Verstappen, che domani punterà su gomme più morbide al via, contro la mescola media delle due Mercedes.

Ultime Notizie dalla rete : Lewis Hamilton Gp di Ungheria: Hamilton in pole, Verstappen terzo Lewis Hamilton partirà in pole position domani al Gp di Ungheria di Formula 1, in una prima fila di marca Mercedes. Dietro l'inglese c'è infatti il compagno di scuderia Valtteri Bottas, terzo il ...

F1, Ungheria: Lewis Hamilton in pole davanti a Bottas e Verstappen Lewis Hamilton torna in pole position dopo sei gran premi. Sul circuito dell'Hungaroring, in Ungheria, il campione del mondo conquista la pole numero 101 in carriera con il tempo di 1'15'419 ...

F1, Ungheria: Lewis Hamilton in pole davanti a Bottas e Verstappen la Repubblica Pagelle qualifiche F1, GP Ungheria 2021: Hamilton vince la guerra di nervi con Verstappen Le pagelle della sessione di qualifiche del GP di Ungheria 2021, undicesimo appuntamento del mondiale di Formula 1. Lewis Hamilton trova la terza pole stagionale fermando il cronometro in 1:15.419, ...

F1, Gp Ungheria: eccezionale pole di Hamilton che annichilisce Verstappen Lewis Hamilton batte nettamente Max Verstappen nella lotta per la pole del Gp d'Ungheria e si avvantaggia per la gara di domani ...

