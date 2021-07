Juve, auguri a Conte per il compleanno. I tifosi arrabbiati: 'Non li merita' (Di sabato 31 luglio 2021) Da bandiera della Juventus ad allenatore dell' Inter , il "tradimento" di Antonio Conte non è andato giù a moltissimi tifosi bianconeri. Ma la Vecchia Signora, come è solita fare con tutti gli ex, ha ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 31 luglio 2021) Da bandiera dellantus ad allenatore dell' Inter , il "tradimento" di Antonionon è andato giù a moltissimibianconeri. Ma la Vecchia Signora, come è solita fare con tutti gli ex, ha ...

