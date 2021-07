Halo Infinite | un massiccio leak svela la presenza di multiple campagne singleplayer

(Di sabato 31 luglio 2021) Un nuovodi, l'attesa esclusiva Xbox, ha fatto capolino in rete e potrebbe aver rivelato un importante cambiamento per la struttura del comparto. A quanto pare, la nuova avventura di Master Chief non avrà solo una campagna, bensì "molteplici", almeno secondo quanto possiamo ammirare nell'immagine visibile qui di seguito. Come potete notare, la dicitura è "Campaigns", ovvero "", al plurale. Questo significa che non avremo una sola storia, ma un numero decisamente più elevato. Leggi altro...

Attualmente Microsoft sta ospitando la prima technical preview per, con una serie di inviti che sono stati distribuiti ad un gruppo selezionato di giocatori. Si tratta di un'anteprima, pertanto i giocatori che la provano hanno messo in conto di trovare ...Non è un caso, in tal senso, che il nome di Gareth Coker (compositore dei due Ori , al lavoro sulla colonna sonora di) sia tra i ringraziamenti nascosti in un simpatico easter egg sul ...Un file audio rinvenuto nel client della Tech Preview di Halo ha acceso le speculazioni in merito alla possibile presenza di una Battle Royale.La app di Halo Waypoint lascia intendere la presenza di campagne multiple, mentre i dataminer hanno già scoperto varie informazioni sulla storia.