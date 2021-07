Emmett e Louis Till nella coscienza collettiva e privata

Advertising

Whoopi Goldberg and Danielle Deadwyler will star in Chinonye Chukwu's upcoming film "Till," about Mamie Till - Mobley's fight for justice for her 14 - year - old son, Emmett Till. Deadwyler will portray Mamie Till - Mobley, while Goldberg is set to play Till's grandmother, Alma Carthan. Goldberg will also serve as a producer on the project, for MGM's Orion Pictures.