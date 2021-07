Covid, Razza “in Sicilia oltre 80% in ospedale non è vaccinato” (Di sabato 31 luglio 2021) “In questo momento in Sicilia, in degenza ordinaria, ci sono oltre 200 persone, di queste l’80,4% non è vaccinato, in terapia sub intensiva, oltre 50 persone, di queste l’82% non è vaccinato. In terapia intensiva ci sono 34 persone, di queste l’88,5% non è vaccinato. Complessivamente oltre l’80% della popolazione ospedalizzata non si è sottoposta nemmeno a un ciclo di vaccinazione”. Lo ha reso noto l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. vbo/com su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 31 luglio 2021) “In questo momento in, in degenza ordinaria, ci sono200 persone, di queste l’80,4% non è, in terapia sub intensiva,50 persone, di queste l’82% non è. In terapia intensiva ci sono 34 persone, di queste l’88,5% non è. Complessivamentel’80% della popolazione ospedalizzata non si è sottoposta nemmeno a un ciclo di vaccinazione”. Lo ha reso noto l’assessore regionale alla Salute, Ruggero. vbo/com su Il Corriere della Città.

