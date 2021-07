Carugo | sale sul tetto del capannone e precipita | muore sul colpo

Advertising

Como - Tragico incidente in via per Gattedo, a Carugo, nel Comasco. Un uomo di 80 anni è morto scivolando dal tetto del suo capannone dove era salito per verificare un'infiltrazione d'acqua. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 12. Terribile incidente oggi attorno alle 12.30 a Carugo, in via per Gattedo. Un uomo di 80 anni, infatti, era salito sul tetto di un capannone di sua proprietà per verificare un'infiltrazione d'acqua, causata probabilmente dai temporali dei giorni