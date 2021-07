X Factor UK viene cancellato dopo 15 edizioni

(Di venerdì 30 luglio 2021) ITV ha deciso di cancellare XUK: questo è quanto leggiamo su TVBlog.ben 15, dunque, uno dei talent più famosi del mondo chiude i battenti in Gran Bretagna. A confermarlo, secondo quanto leggiamo su TVBlog, sarebbe stato lo stesso ideatore e giudice Simon Cowell. ITV ha dato conferma con un comunicato ufficiale, dichiarando quanto segue: Non ci sono progetti per una prossima stagione di Xfonte: tvblog.it Le motivazioni non sarebbero da ricondurre alla situazione Covid-19 (come è accaduto invece per Britain’s Got Talent), ma, stando a quanto leggiamo su TVBlog: sembra che la ...

Senza dimenticare le incursioni nei super format Xe LOL " Chi ride è fuori . In occasione ... In quel periodo (e per molto tempo) il vero nome di Elio nonsvelato e, anzi, la stampa è ...... come spiega Cowell, che detiene i diritti dello show: 'X' si prende una pausa di cinque ... Ogni sera al vincitore in caricaofferto un premio in denaro sempre più alto.Dopo 17 anni anni si chiude in Gran Bretagna il talent televisivo X Factor che ha rivelato tra gli altri, Little Mix e One Direction. Dello show creato nel 2004 da Simon Cowell si sono tenute quindici ...Dopo 17 anni Simon Cowell "stacca la spina" di "X Factor": "Non voglio che diventi un farsa", ha detto il manager. Il popolare talent show, creato proprio dal magnate della musica inglese nel 2004, no ...