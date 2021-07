Villa Ada, al via “Il Cervellone”: la macchina del tempo interattiva per rivivere tutte le stagioni di Renato Nicolini (Di venerdì 30 luglio 2021) Una misteriosa scatola hi-tech, immersa nel verde; un’astronave atterrata da altri mondi che attira i visitatori come un lampione con le falene. Venerdì 30 luglio alle ore 19 nell’Area free di Villa Ada Roma Incontra il Mondo si inaugura l’esposizione interattiva “Il Cervellone” dedicata alla figura di Renato Nicolini. Una mostra per rivivere le stagioni dell’assessore alla Cultura che negli anni delle “giunte rosse” trasformò Roma da città disuguale e provinciale in una delle capitali culturalmente più vibranti e inclusive del mondo. Un omaggio alla visione della ... Leggi su funweek (Di venerdì 30 luglio 2021) Una misteriosa scatola hi-tech, immersa nel verde; un’astronave atterrata da altri mondi che attira i visitatori come un lampione con le falene. Venerdì 30 luglio alle ore 19 nell’Area free diAda Roma Incontra il Mondo si inaugura l’esposizione“Il” dedicata alla figura di. Una mostra perledell’assessore alla Cultura che negli anni delle “giunte rosse” trasformò Roma da città disuguale e provinciale in una delle capitali culturalmente più vibranti e inclusive del mondo. Un omaggio alla visione della ...

