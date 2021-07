Valle del Sabato, dossier in Procura. (Di venerdì 30 luglio 2021) L'associazione Salviamo la Valle del Sabato ha partecipato ad un incontro con il Procuratore della Repubblica di Avellino, Domenico Airoma , sulla situazione di inquinamento ad Avellino e nella Valle ... Leggi su gazzettadiavellino (Di venerdì 30 luglio 2021) L'associazione Salviamo ladelha partecipato ad un incontro con iltore della Repubblica di Avellino, Domenico Airoma , sulla situazione di inquinamento ad Avellino e nella...

Advertising

repubblica : Valle d'Aosta, in bermuda e felpa sul ghiacciaio del Breithorn. L'ira del soccorso alpino: 'Pericolosissimo' - _Carabinieri_ : Due vetuste foreste gestite dai #Carabinieri Forestali inserite dall'Unesco tra i Patrimoni Mondiali dell’Umanità:… - MediasetTgcom24 : In short e sneakers sul ghiacciaio del Monte Rosa, l'allarme del Soccorso Alpino: 'Così rischiate di morire'… - infoitinterno : Valle d’Aosta, in bermuda e felpa sul ghiacciaio del Breithorn. Il soccorso alpino: «Pericolosissimo» - LucaStanisci : Valle d’Aosta, in bermuda e felpa sul ghiacciaio del Breithorn. Il soccorso alpino: «Pericolosissimo»-… -