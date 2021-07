Turismo e controlli anti - Covid | Atene invia ulteriori poliziotti a Mykonos e Ios | si valutano chiusure

(Di venerdì 30 luglio 2021) La Grecia ha deciso di dispiegareagenti di polizia nelle isole delle vacanze per intensificare i, soprattutto nei locali frequentati dai più giovani, per contrastare ...

La Grecia ha deciso di dispiegare ulteriori agenti di polizia nelle isole delle vacanze per intensificare i controlli anti-Covid, soprattutto nei locali frequentati dai più giovani, per contrastare la preoccupante diffusione della variante Delta. Lo riferisce il Guardian. Circa 186 unità sono state inviate. Nel mirino delle autorità i locali della movida: l'obiettivo è fermare la diffusione della variante Delta tra i giovani vacanzieri.